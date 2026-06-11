2026年5月度の「SMBC信託銀行 ファーム月間MVP賞」が発表され、ファーム・リーグ東地区でロッテの桜井ユウヤ内野手（18）が受賞した。桜井は球団を通じて「キャンプから試合に出場させていただく中で、最初はプロのスピードや変化球の質の高さに大きな衝撃を受けました。練習や試合を重ねる中で少しずつ慣れてきて、まだ納得のいく結果ではありませんが、自分なりの形で結果も出始めていると感じています。月間MVPを受賞できた