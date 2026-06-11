山梨県自然共生推進課のXが更新されました。【映像】甲府市で「黒い中・大型動物」の目撃情報「甲府市において、以下のとおりツキノワグマの可能性がある中・大型動物（1mぐらいの黒い動物）の目撃情報がありました。・目撃日時：令和8年6月9日午後7時30分頃・目撃場所：甲府市城東1丁目金手踏切付近」（『ABEMA NEWS』より）