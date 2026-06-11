元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める10日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。番組化を断った「ゴッドタン」の人気企画を明かした。オープニングで、日本テレビ系演芸番組「笑点」が「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定された話題についてトーク。佐久間氏は「60年。すごいなあ。60年続けられるパッケー