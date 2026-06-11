コカ・コーラシステムが「アクエリアス」ブランドから4月27日に発売開始した新商品「アクエリアス THE 0」は斬新な青い液色が目に飛び込む。青い液色はブランド初の試みだが、スポーツドリンクでは世界的な潮流でもあるという。6月1日、取材に応じた日本コカ・コーラの高木直樹マーケティング本部スポーツ事業部シニア・ディレクターは「世界を見ると、スポーツドリンクの王道は青い液色となる。青い液色＝スポーツドリンク