レアル・マドリードがアトレティコ・マドリードFWフリアン・アルバレスの獲得に、本格的に動き出したようだ。レアルは公式声明の中で「本日開催された取締役会において、フリアン・アルバレス選手獲得のため、アトレティコ・マドリードに対し1億5000万ユーロのオファーを行ったことを発表します。アトレティコ・マドリードは、両クラブ間の良好な関係に基づき提示されたオファーに対し、検討・評価を行った上で当クラブに感謝の意