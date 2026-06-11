マックスゲームズは、任天堂の『スプラトゥーン レイダース』をデザインしたNintendo Switch 2用ライセンスアクセサリー全2種を、7月23日より全国の小売店およびオンラインショップにて発売する予定であることを発表した。 【画像あり】すりみ連合と主人公がデザイン商品外観 マックスゲームズは、ハピネットの子会社であり、任天堂の正式ライセンス商品を中心に幅広いキャラクターラ