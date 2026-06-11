マックスゲームズは、任天堂株式会社の「あつまれ どうぶつの森」をデザインしたNintendo Switch 2用ライセンスアクセサリー全3種を、8月上旬より全国の小売店およびオンラインショップにて発売することを発表した。 【画像あり】しずえなどのどうぶつたちがお出迎え商品外観 マックスゲームズはハピネットの子会社で、任天堂正式ライセンス商品を中心に幅広いキャラクターライセンス商品の企画・