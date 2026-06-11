マンチェスター・ユナイテッドは残留選手リストを発表し、MFカゼミロ、DFタイレル・マラシア、そしてFWジェイドン・サンチョを放出することを明らかにした。ドルトムントでの活躍で、移籍当時は世界最高の若手の1人と目されていたサンチョ。しかし21-22シーズンはプレミアリーグ29試合でわずか3ゴール3アシストにとどまり、期待はずれの烙印を押された。サンチョのマンUでの将来に決定的な影響を及ぼしたのは2023年にエリック・テ