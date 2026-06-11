バイエルン・ミュンヘンは、フランクフルトのナサニエル・ブラウンの獲得に近づいているようだ。ヴァンサン・コンパニ監督が自らブラウンの説得にあたるなど、バイエルンは5月頃から同選手の獲得に向けた動きを強めていたが、ドイツ紙『Bild』によれば追加ボーナスも含めた総額6500万ユーロ(約120億円)の移籍金でフランクフルトとの交渉がまとまりつつあり、早ければワールドカップ期間中にも移籍が成立するという。22歳にしてドイ