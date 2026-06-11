Netflixは、モバイルアプリの刷新やゲーム機能の拡充といった、アジア太平洋地域向けの最新情報を発表した。モバイル向けのアップデートについては、日本と韓国では7月の提供開始で、そのほかのAPAC諸国でも今後展開される予定だ。 縦型動画フィード「Clips」追加 刷新されたモバイルアプリでは、隙間時間に向けて設計された縦型動画フィード「Clips」が導入される。また、ナビゲーショ