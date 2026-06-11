NTTドコモは、「dカード」のオンライン入会手続きにおける本人確認で、iPhoneのマイナンバーカードに対応した。 これにより、ユーザーはマイナンバーカード本体を事前に用意せず、iPhoneを使って本人確認を進められる。利用には最新版の「dカード」アプリが必要となる。 Appleウォレットの身分証明書では、ユーザーが開示される情報を毎回確認できる。