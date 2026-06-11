スペイン代表MFミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）は負傷を乗り越え、自身初のワールドカップに臨む。FIFAワールドカップ2026で優勝候補の一角と目されているスペイン代表。2023年にルイス・デ・ラ・フエンテ監督が就任すると、UEFAネーションズリーグ（UNL）とEURO2024を制覇し、ワールドカップ欧州予選でも5勝1分と安定した戦いを披露。シャビ・エルナンデスやアンドレス・イニエスタらを擁し、美しいパスサッカ