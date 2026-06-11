北中米ワールドカップのグループステージ第２戦で、森保一監督が率いる日本代表と対戦するチュニジア代表は、直近の親善試合でオーストリアに０−１、ベルギーに０−５で敗戦。大会前に不安を残している。そんななか、中東メディア『WINWIN』によれば、チュニジアのサブリ・ラムシ監督は、３人の選手をワールドカップメンバー選外にしたことを後悔していると関係者に打ち明けたという。なかでも最も後悔しているのが、ガンバ