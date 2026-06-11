俳優の広瀬アリスさんは6月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。肩を出したドレス姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】広瀬アリスの鎖骨際立つ肩出しドレス姿「LAでもナイス肩幅〜」広瀬さんは「LAでもナイス肩幅〜」とつづり、1枚の写真を投稿。オフショルダーのドレスを着用しています。大胆に見せたデコルテのラインがとても美しいです。セルフィーならではの手ぶれから、広瀬さんらしいおちゃめさを感じます。ファンからは