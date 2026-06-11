韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは6月10日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つコーディネートを披露しました。【写真】宮脇咲良、黒レザーコーデで美脚を披露「ドラゴンボールの18号みたい！」宮脇さんは「ICONIC BY MISTAKE（偶然の産物）」とつづり、8枚の写真を投稿。黒いレザージャケットにショートパンツ、ブーツを合わせたコーディネートを披露しました。金髪のショートヘアとメイクがクールな雰囲気