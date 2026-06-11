お笑いコンビ・浜田雅功がMCを務めるMBS・TBS系バラエティー番組『プレバト!!』（毎週木曜後7：00）の公式Xが11日に更新され、同日放送回で「番組史上最低点」が飛び出すと予告した。【動画】浜田雅功「2点!!??」 『プレバト!!』衝撃の俳句査定…予告編「今夜7時は#プレバト!!『番組史上最低点』という衝撃の査定が下される事態に!?」と伝え、俳句のお題は「あいにくの雨」になると紹介。また、動画では「2点!!??」とどよめ