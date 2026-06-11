オーディション番組『timelesz project』（タイプロ）の元候補生、Luvtoこと岩崎琉斗の所属事務所DREAM PASSPORTが11日、公式サイトを更新。岩崎のマネジメントを終了することを発表した。【写真】ハットを被り…妖艶な視線を送る岩崎琉斗サイトでは「Luvto（岩崎琉斗）マネージメント終了のお知らせ」と書き出し「Luvto（岩崎琉斗）は、体調不良の申し出以降、療養を続けながら活動してまいりましたが、当初予定していた活