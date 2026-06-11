お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が10日深夜、TBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。今、ハマっているドラマを実名で明かした。この日のメールテーマは「みんなの苦手なこと教えて」。これに、リスナーから「自分はドラマを最後まで見るのが苦手です。一話完結なら見れるのですが、10話全部見ないとストーリーが分からないドラマだと、途中で見るのを諦めてしまいます」とメッ