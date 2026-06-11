カブスの今永昇太投手（３２）は１０日（日本時間１１日）に敵地デンバーでのロッキーズ戦に先発し、５回を投げ、２安打無失点７三振２四球と好投したが勝敗は付かなかった。防御率４・４４。チームは２―３でサヨナラ負けし、３連敗。勝率５割となった。標高約１６００メートルに位置し、打球がよく飛ぶ「本塁打天国」と知られるクアーズ・フィルードで今永が不安をはねのけた。直近４試合連続でマルチ被弾し、今季は計１７