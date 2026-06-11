お笑い芸人のあばれる君が１１日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ・オードリーの若林正恭の小説「晴天」（アオテン）を絶賛した。「晴天」はエッセーの本などを刊行してきた若林にとって初の小説。１９９年に東京を舞台に、アメリカンフットボールと向き合う姿を描いた物語で、今年２月に発売後の大きな話題となり、累計部数２９万部を突破。第７５回の直木賞候補にノミネートされ、大きな注目を集めている。「