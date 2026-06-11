年金生活になると、現役時代より収入が限られるため、お金の使い方に不安を感じる人は少なくありません。特に、自分は食費を切り詰めているのに、配偶者がゴルフや飲み会などの趣味に毎月数万円を使っていると、「このままで老後資金は足りるのだろうか」と心配になるでしょう。 実際のところ、年金生活の家計はどのような状況なのでしょうか。この記事では、総務省統計局の家計調査データを参考にしながら、趣味への