女優・波瑠が主演した文学ロードミステリードラマ「月夜行路―答えは名作の中に―」（日本テレビ系）が１０日、２つの謎を残して完結した。難解な問いを突きつけられた視聴者からは、続編を予感する声も上がっている。銀座でバーを営む文学マニアの主人公ルナ（波瑠）と、ルナに魅せられて行動をともにする主婦・涼子（麻生久美子）の物語。旅先や身近で起こる小さな事件を、名作を手がかりにルナが解き明かしてきた。トラン