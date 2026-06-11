ジャイアンツが１０日（日本時間１１日）、本拠地ナショナルズ戦で最大８点差を引っくり返しサヨナラ満塁弾で１１―１０で勝利した。ジャイアンツ打線は８勝目を目指した前巨人左腕グリフィンの前に６回１点に抑えられた。一方、投手陣は打ち込まれ７回時点で１―９と完敗ムード。だが８回に２番手シュルツから５点を奪うと、４点を追う９回に適時打で３点差とし、なおも無死満塁の好機。２１歳の新人エルドリッジが５番手パー