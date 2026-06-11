日本野球機構は11日、『SMBC信託銀行 ファーム月間MVP賞』の5月度受賞選手を発表。東地区は櫻井ユウヤ（ロッテ）、中地区は仲三優太（西武）、西地区は廣瀬隆太（ソフトバンク）が受賞した。櫻井は球団を通じて「キャンプから試合に出場させていただく中で、最初はプロのスピードや変化球の質の高さに大きな衝撃を受けました。練習や試合を重ねる中で少しずつ慣れてきて、まだ納得のいく結果ではありませんが、自分なりの形で