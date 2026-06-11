【にじさんじチップスvol.9 うすしお味】 6月23日 発売予定 価格：253円 サイバーエージェントは「にじさんじチップスvol.9 うすしお味」を6月23日に発売する。価格は253円。ファミリーマートやヴィレッジヴァンガード、アニメイトなどで取り扱う。 本製品は全46種から1枚のカードが付属する、山芳製菓が製造する菓子。モイラさん、叶さん