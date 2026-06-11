カーリングの日本選手権５日目（１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で、女子の中部電力が難敵相手に白星を飾った。この日から２次リーグが始まり、中部電力はミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスに８―２で快勝。４―２の第７エンド（Ｅ）に２点、第８Ｅにも２点を追加して、リードを広げた。両角友佑コーチは「しっかりと自分たちのショットをちゃんと決めるために、どの辺りを気をつけなきゃいけないかを確認できて