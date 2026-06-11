W杯初戦を翌日に控えた韓国代表のホン・ミョンボ監督が、力強く意気込みを語った。ホン・ミョンボ監督は6月11日（現地時間）、北中米W杯のグループA第1戦のチェコ戦を翌日に控え、試合会場のアクロン・スタジアムで行われた公式記者会見に出席した。【写真】ホン・ミョンボ監督にエール送った日本人2014年のブラジル大会以来、指揮官として2度目となる大舞台について、「大会に向けてチームは十分な準備をしてきた。選手たちが献身