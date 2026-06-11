【モデルプレス＝2026/06/11】サーティワン アイスクリームから、人気チョコレート「キットカット」とコラボレーションしたアイスクリームケーキ「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ 〜made with KITKAT〜」が、6月17日（水）より数量限定で登場する。【写真】過去に好評だった「キットカット」コラボフレーバーを使用◆「キットカット」のサクサク食感を楽しむアイスケーキ2023年に登場した「ハッピーブレイクタイム 〜made wi