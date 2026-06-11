俳優ホ・ナムジュンが、ドラマ『素晴らしき新世界』で話題を集めた“上半身裸”シーンについて率直な考えを明かした。6月10日、YouTubeチャンネル「ユーチューブハ・ジヨン」にホ・ナムジュンが出演し、さまざまなトークを繰り広げた。【写真】バッキバキ…ホ・ナムジュン、役作りの賜物ハ・ジヨンは「今回の作品にも上半身裸のシーンがあった。ホ・ナムジュンと言えば、“上半身裸”が定番になったようだ」と切り出した。（画像＝