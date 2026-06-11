【モデルプレス＝2026/06/11】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が6月10日、自身のInstagramを更新。ミニスカートで踊る姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】56歳元おニャン子「いつまでもアイドル」ミニスカ姿で夫とダンス◆渡辺美奈代、ミニスカ姿で夫とダンス披露渡辺は「新曲『GOOD DAY!!』ダンス もやし君と夫婦で踊ってみました！」とつづり、ダンス動画を公開。ツインテールにリボンをつけ、黒いTシャツにバルー