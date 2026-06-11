【モデルプレス＝2026/06/11】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫が、6月10日放送のラジオ番組「JO1のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週水曜深夜0時〜）に出演。「THE FIRST TAKE」の収録秘話を明かし、反響を集めている。【写真】JI BLUE「景色」一発撮りバージョン◆JI BLUE「THE FIRST TAKE」に登場グローバルボーイズグループ・JO1とINI（アイエヌアイ）からサッカーをこよな