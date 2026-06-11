牛丼チェーンの「松屋」を展開する松屋フーズは10日、「松屋銀座」(東京都中央区)に新たな持ち帰り専門店『松屋PREMIUM』をオープンした。初の百貨店での常設店舗で、神戸牛を使った牛めし(税込1390円)などの限定メニューを提供する。中食ニーズを捉えると共に、利用層の異なる両社が手を組むことで新たな顧客の獲得につなげる。目標の日商は100万円。新業態のテーマは「高級感と親しみやすさ」。高まる中食需要に対応した店舗だ。