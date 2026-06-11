世界的に注目を集めるガールグループ、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの前例のないグローバルコラボレーションが、ついに完全にベールを脱いだ。それぞれ異なる個性を持つ3つのグループが生み出す爆発的なシナジーが世界中で話題を呼んでいる。【写真】LE SSERAFIM×ILLIT×KATSEYEの“集合SHOT”LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEは、6月11日午前0時にHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルにDigital Single『ICONIC BY MISTAKE』のミュージ