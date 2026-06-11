【モデルプレス＝2026/06/11】歌手でタレントの中川翔子が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのサラダチキンを公開し、話題となっている。【写真】41歳双子出産タレント「ヘルシーで体にも良さそう」自家製韓国ダレをかけた手作りサラダチキン◆中川翔子、自家製サラダチキン公開中川は「自分でサラダチキンこさえてみた ドキドキ⋯」とつづり、綺麗に切り揃えられたサラダチキンの写真を投稿。また「自家製