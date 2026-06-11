サンマルクカフェは、「プレミアムチョコクロ 生バナナ&チョコレート」を6月15日から7月2日までの18日間限定で販売する。季節商品が想定よりも早く終売になったタイミングなど、限られた期間にのみ”臨時販売商品”として登場し、“幻のチョコクロ”の愛称で長年親しまれてきたメニュー。販売期間が短く、店舗ごとに販売開始時期が前後することから、「また食べたい」「販売時期を知りたい」といった声が多く寄せられていた。