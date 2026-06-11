職場は毎日一生懸命仕事をする場であり、また男女の出会いの場でもあります。実は密かに、社内恋愛に憧れている女性も多いようですが、その本当の理由はなんでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女性が『一度は社内恋愛してみたい！』と憧れる理由９パターン」をご紹介します。【１】他人から見た彼氏の評価が自然と耳に入るから「彼氏としてじゃなく、人間としてどうなのか見極められる