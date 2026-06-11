【ToHerat2 向坂環 バニーVer.】 予約受付期間：6月11日～8月5日 11月 発送予定 価格：39,600円 フリーイングは、フィギュア「ToHerat2 向坂環 バニーVer.」の予約受付を6月11日より8月5日まで実施している。発送予定は11月。価格は39,600円。 本商品は、学園恋愛ADV「ToHeart2」に登場するヒロインの“タマ姉”こと向坂環を、1/4スケ&#