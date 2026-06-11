６人組女性ボーカルグループ「ＬｉｔｔｌｅＧｌｅｅＭｏｎｓｔｅｒ」の公式サイトが１１日に更新され、メンバーのＭＡＹＵが一定期間、活動を休止することを発表した。「昨日開催いたしましたシングル発売記念イベントにおいて、メンバーのＭＡＹＵが歌唱中に体調不良となり、イベントを途中で中止とさせていただきました」という。「その後、医療機関にて診察を受け、現在は容体も安定しており、大きな問題はないことを確