東京ダービーを逃げ切って３歳ダート２冠を達成したフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）は激戦から一夜明けた１１日、美浦トレセンの自厩舎内で静養。田中博調教師は「いつもレースの翌日は馬房内で横たわって熟睡するんですけど、きょうは寝ていないですね」と様子を伝えた。序盤は他馬に競られながらもハナを主張し、ハイペースの中で押し切り。見た目以上に強さを感じさせるレースぶりに「タフな流れ