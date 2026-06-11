昼寝中、夫・山田裕貴が帰宅したと思い足音を聞いていたら…元乃木坂46で俳優の西野七瀬が9日、ABEMAのバラエティー番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#6に出演。自宅で起きた不思議体験を告白した。【写真】義父が差し入れ？自宅ではほかにも…不自然に揺れる西野七瀬宅のカーテン今回は、「陰謀か？オカルトか？未だ謎が残る怪事件SP」と題し、世界的に有名な未解決事件や失踪事件、集団パニック現象などを都