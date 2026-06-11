千葉ロッテマリーンズのOBである岡田幸文、大嶺祐太、加藤翔平の3人が10日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われた中日ドラゴンズ戦「TEAM26デー」のゲストとして、セレモニアルピッチを務めた。【写真】種類豊富！思わず笑ってしまうデザインも…千葉ロッテ、中日と交流戦コラボグッズ3人は、現役時代の背番号のユニフォームに袖を通し、マウンドへ。全員ノーバウンドのボールを投げ込み、スタンドのファンから歓声を浴びた。