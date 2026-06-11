障害児を支援する施設に通っていた女の子にわいせつな行為をした罪などに問われている元施設職員の男の初公判が行われ、男は起訴内容を認めました。後藤隆也被告（46）は2024年2月、当時勤めていた千葉県松戸市の障害児支援施設に通っていた当時5歳の女の子を自宅アパートへ連れ込んでわいせつな行為をし、その様子を動画で撮影するなどした罪に問われています。東京地裁立川支部できょう（11日）行われた初公判で、後藤被告は起訴