9月19日に開幕する愛知・名古屋アジア大会日本代表の都筑有夢路（25＝日本交通）が11日、東京都内で会見に臨み、「優勝して、LA（28年ロサンゼルス五輪）の代表になるために頑張る」と意気込みを示した。サーフィンはアジア大会が大陸別予選に指定されており、男女ともに優勝者が世界最速でロス五輪の代表に決まる。21年東京五輪では銅メダルを獲得した都筑だが、24年パリ五輪は代表入りを逃した。「（パリ五輪予選で）負けた