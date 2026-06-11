熟成極まり「買い得感」もアップ2026年1月8日、レクサスのスポーティFRセダンとしてラインナップされている「IS」が、3度目となる大型マイナーチェンジを実施しました。日本では2005年のレクサスブランド導入のタイミングで発表となったISは、グローバルでは２代目となるモデルで、初代はトヨタ「アルテッツァ」として販売されていました。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがレクサスの「新型FRスポーツセダン」です！