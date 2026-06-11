『ゼンレスゾーンゼロ』とスシローによる初のコラボレーションが、6月24日より全国のスシローにて実施されることが発表された。 【画像あり】ステッカーには選ばれたキャラとその縁のあるキャラも？キャンペーン一覧 本コラボは、HoYoverseが手がける都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』と、回転寿司チェーンのスシローによる企画。 テ&