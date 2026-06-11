BIGBANGが、ワールドツアー『BIGBANG 2026 WORLD TOUR』の日程を発表した。 （関連：D-LITE、“日本との繋がり”を大切に届けた心温まるステージBIGBANGとしての次なる活動も示唆） 同ツアーは、今年デビュー20周年を迎えるBIGBANGにとって、2017年の『LAST DANCE TOUR』以来、約9年ぶりとなるワールドツアー。8月のソウル公演を皮切りに、アジア、北米、ヨーロッパ、オ