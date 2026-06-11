私はシズカ（50代）。夫のタカヒロと、ひとり娘のマユ（26歳）と暮らしています。マユは大手企業に勤める社会人。彼氏のヨウタくんからプロポーズされたと聞き、タカヒロは「今すぐ断れ！」と激怒しました。結婚はキャリアの邪魔にしかならないと言うのです。マユだって真剣に考えて悩んでいるのに……。私はマユの味方になり、子どもを信じて支えることこそが親の役割だと抗議しました。マユはヨウタくんと話し合い、結論を出すこ