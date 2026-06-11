スイングの向上を目指すとき、熱心なゴルファーほど、すべてを一からやり直したくなる衝動に駆られることがある。しかしスイング、クラブ、そしてボールのすべてを同時に刷新してしまう、いわゆる「新築」の手法は、時に破滅を招く。ツアーで戦うプロゴルファーは、ボールとクラブを同時に変えることは決してないし、ギアを変えるタイミングで同時に自身のスイングを大きく変えることもしない。【写真】店頭で行列も！ 若い世代か