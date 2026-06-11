高校1年間と大学4年間を米国で過ごした谷田侑里香（たにだ・ゆりか）は、米女子下部にあたるエプソン・ツアーを主戦場とするプロゴルファーだ。今季で3年目を迎えるツアー生活で目指すは、長年夢見てきたLPGAツアー参戦。その姿を追う。【写真】ゴルフ部で汗を流した大学時代の谷田侑里香…青春です◇みなさん、こんにちは！ エプソン・ツアーは4月から5月にかけて行われた4連戦を終え、1カ月近いオープンウィークに入っていました