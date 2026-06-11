サッカー解説者の林陵平が10日、自身のYouTubeチャンネル更新。『FIFAワールドカップ2026』で日本代表が初戦（対オランダ代表戦）を行うアメリカ・ダラスでの動画を公開した。【動画】サッカー解説者・林陵平がTWICEを徹底解説林は、強い日差しを浴びながら「ゆるく動画を」とダラスの街を散歩。気温は28度というが「日が出てくるとかなり熱い」とした。そして「街並みが、すごくアメリカっぽい。アメリカが何かはよくわかって